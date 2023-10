Mons-Borinage : des ateliers pour parvenir à éviter ou se défaire du harcèlement scolaire

Difficile de nier l’ampleur de la problématique, face à laquelle enfants et parents se sentent souvent bien démunis. C’est pour casser la dynamique, éviter le harcèlement ou y mettre fin que France Seidenschnur propose un atelier en quatre modules autour de cette thématique. “C’est quelque chose qui touche de plus en plus d’enfants, et souvent de plus en plus jeunes”, constate la médiatrice de “Une Bulle d’Amour”.

”Les modules sont organisés et adaptés à différentes tranches d’âge : de 7 à 9 ans, puis de 10 à 13 ans et ensuite aux adolescents, afin que l’on puisse adapter le vocabulaire utilisé et reproduire des mises en situation qui collent au mieux aux réalités vécues. Le premier atelier a surtout vocation à tisser la relation de confiance entre les participants, afin que chacun trouve sa place et se sente suffisamment bien pour déposer, s’exprimer.”

Retrouver la confiance en soi

Au fil des ateliers, la parole est libérée et les témoignages parfois déjà très lourds. “Même à 7 ans, certains participants ont déjà un bagage bien rempli. Le problème du harcèlement, c’est que plus la personne va y réagir, va tenter de nier, de se défendre, plus le harceleur va s’en nourrir. L’idée, c’est d’offrir aux participants des outils qu’ils puissent utiliser pour se protéger sans pour autant entrer dans le jeu du harceleur, sans se victimiser ni être dans l’attaque.”

Le tout en permettant aux jeunes de retrouver confiance en eux et d’avoir conscience de ce qu’ils sont. “C’est un travail qu’il est important de mener, au risque qu’un changement d’école ne suffise pas à briser le cycle. Oser affronter un regard, redresser les épaules, changer de posture et ne plus être aussi affecté par les mots… C’est important mais ce n’est pas évident, cela nécessite un apprentissage.”

Le deuxième module sera organisé après les vacances de Toussaint. “Mais en fonction de la demande, je peux évidemment en organiser de nouveaux”, prévient la médiatrice. Un minimum de 4 enfants, et idéalement six, est nécessaire pour le bon déroulement des ateliers. “Certains enfants viennent d’entrer en primaire et les parents font appel à moi de manière préventive afin qu’ils soient “armés” face à la problématique. Mais bien souvent, ce sont des parents désemparés que j’ai au bout du fil car le harcèlement est déjà installé et ils ne savent plus comment aider leur enfant à en sortir.”

Vicieux ou flagrant, le harcèlement peut toucher tout le monde, à n’importe quel âge. Il est donc important de trouver des ressources pour ne pas en être victime, compte tenu des conséquences parfois tragiques pour les victimes. On notera encore qu’un feedback des séances est donné aux parents à l’issue de chaque module et que des ateliers parents-enfants pourraient être proposés dans un avenir proche.