Un centre de prise en charge des violences sexuelles ouvrira ses portes à Mons

À la suite des demandes portées par la Secrétaire d’État à l’Égalité des chances, des genres et à la lutte contre les discriminations, Marie-Colline Leroy (Ecolo), un financement supplémentaire de 6 millions d’euros, permettant la création de trois nouveaux centres de prise en charge pour les victimes de violences sexuelles (CPVS), a été obtenu.

”Il était essentiel d’obtenir ces nouveaux moyens pour les CPVS. Entre 2017 et 2022, les 10 CPVS existants ont accueilli 8230 victimes”, souligne Marie-Colline Leroy. “Cela illustre l’étendue des problèmes de violences sexuelles et la nécessité d’avoir des centres accessibles 24 heures/24, 7 jours sur 7 permettant une prise en charge complète et au rythme de la victime.”

Soigner, écouter et protéger : les CPVS permettent une collaboration unique entre personnel hospitalier, police et justice, permettant par ailleurs de mieux identifier les auteurs. “L’extension du nombre de centres va renforcer l’accessibilité de ceux-ci et permettre d’étendre la protection des victimes à l’échelle nationale.”

Ces nouveaux centres seront situés à Mons, dans le Brabant wallon et dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde. “Le choix de Mons est plus que pertinent notamment parce que nous avons plusieurs campus sur notre territoire et que l’on sait que les étudiants sont un public trop concerné par les actes de violence sexuelles. Il n’était pas normal de devoir se déplacer jusqu’à Charleroi”, souligne de son côté Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine à Mons.

Marie-Colline Leroy ajoute : “Ces trois nouveaux CPVS correspondent aux besoins exprimés par le terrain. Il s’agit de zones à proximité de campus étudiants, soit des publics principalement concernés par les actes de violences sexuelles. Ces trois CPVS permettront par ailleurs de travailler au sein de trois parquets du Procureur du Roi, soit l’entité la plus pertinente pour l’efficacité des échanges entre les acteurs, améliorer la prévention et pour identifier les auteurs.”

Le gouvernement a par ailleurs chargé la Secrétaire d’Etat et le ministre de la Santé de proposer des modalités pour pérenniser le financement des CPVS. Cette pérennisation consolidera les moyens des CPVS et permettra aux équipes de travailler dans un cadre stabilisé.