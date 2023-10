L’aquarelliste montois Yves Fagniart est parti à la rencontre des Loups en Finlande : “Il a fallu 12 jours pour qu’on aperçoive les premiers”

”C’est un projet qu’Olivier et moi avions depuis un moment et qui a rapidement intéressé Tanguy”, explique Yves Fagniart. “L’idée, c’était d’être en totale autonomie, de ne jamais sortir de l’affût, pas même une seconde, afin qu’au bout d’un moment, nos odeurs ne soient plus considérées comme suspectes ou menaçantes pour les loups.” La première fois, il aura fallu patienter 12 jours pour que les loups apparaissent sous les yeux des trois comparses.

Yves Fagniart a rempli quatre carnets de croquis. Ses oeuvres et celles d'Olivier Larrey, photographe, sont reprises dans un livre de quelque 240 pages. ©D.R.

Objet d'un documentaire

Pendant trois jours, ils sont les témoins privilégiés de la vie de la meute, emmenée par une femelle alpha visiblement prête à mettre bas. “On a évidemment eu l’envie de revenir, avec l’espoir de pouvoir observer les petits.” Tanguy Dumortier les accompagne une nouvelle fois avec l’idée de suivre leur aventure et d’en faire un documentaire. Ce dernier, intitulé “L’affût aux Loups”, sera diffusé pour la première fois ce vendredi sur Pickx + dans le cadre de l’émission. doc.

”Notre odeur n’était plus une gêne car on revenait régulièrement sur place. On a fini par reconnaître chaque individu de la meute, à force de les observer à la longue-vue. De ces rencontres, le Montois a sorti quelque 60 aquarelles à découvrir dans un livre de 240 pages mettant en avant ses œuvres et les photographies d’Olivier Larrey. “Ce sont principalement des loups mais aussi des ours, des corbeaux noirs,…”

Cette expérience intense, le sexagénaire la revivrait 1000 fois. “La cohabitation n’a pas été difficile mais il faut, je pense, être passionné. Il y a, bien sûr, eu des moments de doute même si l’on continuait à y croire. On restait assis sur une chaise toute la journée derrière une vitre, avec le même paysage chaque seconde, nuit et jour, avec l’espoir de voir quelque chose. C’est la nature, et elle seule, qui décidait pour nous. Mais nous étions récompensés.”

A la recherche de la panthère des neiges et des ours polaires

Aquarelliste passionné, amoureux de la nature et de voyages, Yves Fagniart est, depuis 2005, mandaté par les Nations Unies (AEWA) pour suivre et illustrer l’évolution de plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs et de leur environnement en Europe et Afrique. Ses pinceaux l’ont aussi emmené à la recherche d’animaux rares comme la panthère des neiges au Tibet ou encore sur la trace des ours polaire en Arctique.

”Je suis un privilégié. Pas une seconde, je n’ai l’impression de travailler. Les conditions sont parfois très rudes, mais même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé vivre de telles expériences un jour. Se retrouver devant un ours polaire pour le dessiner, errer pendant un mois pour, finalement, tomber sur une panthère des neiges,… Ça n’a pas de prix.” Mais pas question pour le Dyonisien de se lasser de ce que la nature lui offre chez lui, en Belgique.

”Un ours polaire ou un écureuil au fond de mon jardin, me provoque presque le même effet. Je continue à m’émerveiller de tout.” Et ça, c'est probablement le plus beau.