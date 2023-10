Ecolo présente 12 de ses candidats pour les élections 2024: la lutte contre le réchauffement climatique et la justice sociale seront des priorités

Sans grande surprise, c’est Charlotte De Jaer, actuelle échevine de la mobilité, qui emmènera la liste aux côtés de Vincent Crépin. “Nos candidats ont des profils variés et des compétences complémentaires”, explique-t-elle. “Cinq personnes s’apprêtent à faire leurs premiers pas en politique. Ce qui démontre à quel point l’engagement en faveur d’une démocratique ouverte et participative, accessible à tous, est important chez Ecolo.”

Fin d'aventure politique pour Catherine Marneffe

Constante Lesplingart et Julie Pirenne feront ainsi leur première campagne, tout comme Antoine Chavanne, Gérard Munyanziza et Thibault Deldime. À leurs côtés, des conseillers déjà expérimentés puisqu’ils pourront compter sur le soutien de Samuel Quiévy, Baptiste Coppens, Sophie Croufer et Hubert Barone. Catherine Marneffe, actuelle échevine de la transition énergétique, ne brigue quant à elle pas de nouveau mandat mais poussera la liste en guise de soutien.

”J’aspire en effet à retourner à la vie civile et à me consacrer à la préservation de la nature de matière non-politique”, souligne-t-elle. “J’ai capitalisé une véritable expérience grâce à ce mandat ou à celui de conseillère précédemment et je continuerai à soutenir mes collègues et le programme Ecolo tout en espérant que le passage de flambeau soit facilité par mon expérience. Je pense que l’on n’a pas à rougir de notre travail puisque l’on a pu avancer dans différents domaines, allant de l’investissement énergétique amplifié à la mise en place d’un plan communal de développement de la nature en passant par des achats publics responsables.”

Si le programme des Verts n’est pas encore bouclé, l’on sait déjà que quelques grandes thématiques seront prioritaires. “Il sera plus spécifiquement axé sur la lutte contre le réchauffement climatique et la justice sociale”, précise Charlotte De Jaer. “Nous pouvons déjà être satisfaits du travail entrepris mais il faut aller plus loin, agir plus vite et taper plus fort.”

Pour ce faire, les Montois seront concertés. “Nous avons pris notre bâton de pèlerin pour partir à la rencontre des Montois et des associations. Notre volonté est claire : que ce programme soit élaboré avec des Montois, pour des Montois.” Restera ensuite à convaincre et à espérer obtenir la confiance des électeurs pour, peut-être, intégrer la majorité.