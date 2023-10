La patinoire sera réinstallée dans le cadre de Mons Cœur en Neige : la barre du million de visiteurs pourrait être franchie cette année

”C’est un événement qui rythme la vie montoise et qui perme de drainer un flux important de visiteurs, au bénéfice de nos commerçants pour qui la période de fin d’année est importante”, souligne Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “Notre marché de Noël est sans conteste l’un des plus beaux du pays. À nous désormais de capitaliser dessus et de le faire connaître plus largement.”

L'Alsace à l'honneur

Cette année, c’est l’Alsace qui sera mise à l’honneur. Six chalets colorés et une tour alsacienne permettront aux visiteurs de découvrir les spécialités (gustatives mais pas seulement) de cette région française. Tarte flambée, saucisse de Strasbourg, bretzels, pain d’épices ou encore travail du verre seront au rendez-vous. Une soirée “après-ski” sera également proposée le 9 décembre.

Sur la Grand-Place de Mons, l’on retrouvera une quarantaine de chalets dédiés à l’artisanat et aux produits de bouche, ainsi que les décorations et illuminations féeriques, quelques manèges pour les plus petits (carrousel, pêche aux canards) et des animations. Sur la place du marché aux herbes, la patinoire sera réinstallée.

”Il a fallu se rendre à l’évidence que le flux piéton n’allait pas jusqu’aux anciens abattoirs et que la piste de roller proposée l’an dernier n’a pas connu un franc succès. Nous faisons donc marche arrière en réinstallant la traditionnelle patinoire”. Enfin, une multitude d’animations sera proposée dans le quartier de la gare, sur la place Léopold, enfin accessible.

Un cirque sur la place Léopold

Cette dernière accueillera des attractions familiales (un carrousel à chaînes, un bateau pirate, un petit train), un grand sapin et une tour de 40 mètres de haut mais aussi et surtout un grand cirque de Noël. “Aucun animal dans ce cirque qui ne mise que sur le talent humain grâce aux prestations d’artistes venus du monde entier”, annonce d’emblée David Jeanmotte, organisateur.

Spécialement conçu pour Mons Cœur en Neige, ce dernier regroupera sous un même toit clowns, jongleurs, acrobates, magiciens ou encore danse aérienne. Pour le reste, épinglons le concours des plus belles vitrines de Noël lancé aux commerçants, des animations déambulatoires gratuites, des spectacles (Les Sphères, Gueule d’Ours, la Balade des Lumières, Astro Diva, la Nuit du Feu) ou encore une corrida de Noël. Deux parcours de 5 et 10 kilomètres seront proposés aux participants et une partie des bénéfices sera reversée aux Restos du Rire.

”Nous sommes passés de 250 000 personnes accueillies à 850 000 personnes. Je ne partirai pas tant que l’on n’aura pas atteint le million !”, lançait encore David Jeanmotte.” Avec des propositions qui raviront autant les plus petits que les plus grands, l’objectif pourrait bien être atteint cette année.