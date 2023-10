Mons en Mieux vise toujours le mayorat à Mons : s’il est élu, Georges-Louis Bouchez promet d’être “le bourgmestre du travail”

À ce stade, aucun nom n’a encore été officiellement confirmé. Mais l’on sait que les conseillers sortants se représenteront et que la liste, toujours baptisée Mons en Mieux, sera emmenée par Georges-Louis Bouchez. “Nous commencerons à dévoiler nos candidats dans le courant de la première semaine de novembre”, annonce ce dernier. “Ils viennent d’horizons très différents compte tenu du pluralisme de MeM.”

L’actuel président du Mouvement Réformateur s’y engage : s’il est élu, il sera pleinement investi dans sa fonction et sera “le bourgmestre du travail.” “Je ne comprends toujours pas que l’actuel collège communal ait supprimé l’échevinat de l’emploi alors que notre taux d’emploi est bien insuffisant. Au Danemark, l’activation des chômeurs est gérée par les communes. Ce que nous souhaitons, c’est prendre les personnes par la main, les accompagner et leur proposer un accompagnement totalement individuel.”

Quitte à aller les chercher le matin pour les conduire en formation. “L’objectif ne doit pas être de les sortir du CPAS pour les remettre au Forem. Nous devons avoir des ambitions plus grandes.” D’ambitions, il est également question en matière de gouvernance, MeM souhaitant notamment renforcer la proximité entre élus et citoyens, et la mobilité.

”On a bruxellisé Mons”

”La mobilité n’a jamais été à ce point compliquée, on a “Bruxellisé” Mons en créant des problèmes semblables à ceux de la capitale. Nous disposons, de notre côté, d’un plan communal de mobilité qui va encore plus loin que ce que les Ecolo ont prôné. Il est temps de repenser totalement la mobilité, d’offrir aux automobilistes, aux piétons, aux cyclistes des trajets plus cohérents et de faire de Mons une ville plus inclusive alors qu’elle est inadaptée aux PMR.”

Côté sécurité, le groupe prônera le renforcement de certaines mesures, avec un recours plus important aux gardiens de la paix “qui ont de multiples compétences sous-exploitées” et aux amendes administratives ainsi que l’installation systématique de contrôles de police en entrées et en sorties de ville les week-ends “afin de lutter contre les trafics de drogue et la délinquance venue du nord de la France.”

Les candidats sont bien conscients qu’il faudra parvenir à s’imposer face à un Parti Socialiste qui reste dominant depuis plus de 70 ans à Mons. “Nous allons devoir nous montrer incontournables – et nous le serons – pour que le PS n’ait plus de majorité absolue. C’est pour cette raison que nous ne fermons aucune porte aux partis démocratiques qui souhaiteraient s’allier à nous.”

Et de poursuivre : “Les petites listes jouent le jeu du PS en dispersant les voix dans l’espoir de décrocher l’un ou l’autre siège. Ce n’est, selon nous, pas la solution.” À ce stade, rien n’est encore joué. Et Georges-Louis Bouchez sait sa personnalité clivante. “Si la possibilité nous en est donnée, nous formerons la coalition la plus solide possible et si cela doit se faire sans moi, je ne ferai pas barrage.”

S’il est élu bourgmestre, ce dernier assure cependant qu’il lâchera ses autres fonctions afin de s’investir pleinement pour sa ville.