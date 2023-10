Deux motions soumises au conseil communal de Mons pour soutenir les revendications des navetteurs des lignes ferroviaires 96 et 97

La première concerne la ligne 96 reliant Quévy à Bruxelles en passant par Mons. Elle sera déposée par Mathieu Veltri et Florent Dufrane, membres de Mons en Mieux et utilisateurs réguliers de celle-ci. Les deux conseillers d’opposition mettent en avant la fréquentation de la ligne, l’insuffisance de places liée au nombre réduit de voitures, la transmission de mauvaises informations dans les gares et via l’application ou encore les problématiques de correspondance non assurées.

Les deux élus soulignent encore que la SNCB a elle-même reconnu des problèmes récurrents sur cette ligne et que malgré un investissement annoncé de 55 millions d’euros sur les lignes 96 et 97 pour la période 2022-2024, “aucun effet positif n’a été observé.” Ils demanderont donc au collège de solliciter une nouvelle entrevue avec le ministre de la mobilité afin que celui-ci objective la situation et apporte des solutions à court terme.

Une seconde motion au conseil

Ce qu’entendent bien réclamer le PS, Ecolo et Les Engagés, eux aussi dépositaires d’une motion. “Elle a pour objectif de soutenir les usagers des lignes 96 et 97. Les problèmes de ponctualité, d’infrastructure et de manque d’informations étant nombreux sur ces trajets, nos groupes proposent d’adopter cette motion pour envisager une amélioration pérenne de la qualité de vie des navetteurs de notre région.”

Dans cette dernière, le trio expose les mêmes arguments : retards fréquents, nombre de wagons limités ou destination inopinément limitée à Mons, absences loupées, problèmes techniques sont notamment cités. Les signataires proposent de ce fait de soutenir les revendications des voyageurs pour “envisager des solutions pérennes aux problèmes de ponctualité d’infrastructures et de manque d’information rencontrés quotidiennement sur ces lignes”.

De même, ils souhaitent que le ministre, la présidente du comité de direction de la SNCB, l’administrateur délégué d’Infrabel et l’ensemble des administrateurs de la SNCB et d’Infrabel soient interpellés “afin qu’ils prennent en considération les doléances des voyageurs.” Bref, chacun à leur façon, les élus apportent leur soutien aux navetteurs.