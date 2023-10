Un “P’Artage Festival” pour soutenir Jade, 2,5 ans née sans oreilles : ses parents doivent récolter plus 106 000 euros pour la faire opérer

L’asbl Art Culture, dont s’occupe le Montois depuis 1999, organise ce “P’Artage Festival” pour soutenir financièrement la famille de Jade. “J’ai pris connaissance de l’histoire de cette famille qui se démène pour récolter les fonds nécessaires et j’ai eu envie de les aider”, témoigne Alfredo Longo. “Chaque année depuis l’ouverture d’Art Culture, nous reversons 25 % de nos bénéfices à la Cité de l’Enfance.”

L’an dernier, ce sont ainsi 4 000 euros qui ont pu être reversés et cette année, ce sont près de 6000 euros qui lui ont déjà profité. “Nous espérons accueillir un maximum de monde. Nous demandons d’ailleurs aux personnes intéressées de s’inscrire aux vernissages prévus les 10, 17 et 24 novembre au Studio 33, situé rue d’Havré.”

Et l’artiste d’ajouter : “Ce projet de grande exposition doit nous permettre de gonfler la cagnotte familiale, déjà riche de plus de 80 000 euros. Pour chaque œuvre vendue, les artistes se sont engagés à reverser 50 ou 100 % de sa valeur à la famille. J’espère qu’un jour, Gilles et Emilie pourront raconter à Jade son histoire et qu’ils pourront lui dire que Mons s’est mobilisée ! Moi, j’y crois en tout cas.”

La petite fille pourrait peut-être entendre un jour. ©D.R.

Cette mobilisation, elle était assez inattendue pour les parents de la petite Jade. “On ne connaissait pas du tout Alfredo avant qu’il ne nous contacte”, explique Gilles Vanderschelde. “On accepte toutes les mains que l’on nous tend et on remercie toutes les personnes qui font preuve de solidarité à notre égard. C’est vraiment magnifique.”

Concrètement, jade est née avec une malformation assez rare. “Elle n’a pas vraiment d’oreilles, elles sont toutes petites. Elle entend grâce à un appareil auditif et via les vibrations car ses oreilles internes sont fonctionnelles. Nous avons fait énormément de recherche après sa naissance. Nous avons été en contact avec de nombreuses associations françaises, qui nous ont parlé d’une opération aux États-Unis.”

Renseignements pris, il s’avère que l’opération ne profite d’aucune intervention des assurances et de la mutuelle. Tous les frais sont donc à charge de la famille. “Les parents qui sont passés par là nous la conseillent vraiment. Nous organisons donc de nombreux événements pour récolter l’argent nécessaire.”

Encore quelques examens avant un possible départ aux USA

D’ici peu, Jade passera un scan permettant d’évaluer avec précision ce qui est présent ou non en interne. “Si elle est éligible, les médecins pourront lui créer un canal auditif et lui reconstruire des oreilles. C’est une opération qui n’est réalisée qu’aux États-Unis. Elle pourrait lui donner la chance d’entendre sans aucun appareil.”

Il faut cependant compter 106 000 euros par oreille. “Jade doit faire 14 kg pour que l’opération soit envisagée. Après quoi on se rendra aux USA. On restera cinq semaines sur place et on y retournera entre quatre à six mois plus tard pour la seconde opération, les deux oreilles n’étant pas traitées en même temps.”

Des frais dont se seraient évidemment bien passés Gilles et Emilie. “On a créé l’association Ear Connections pour aider les parents belges qui sont dans la même situation que nous. Cela n’existait pas et pourtant, nous ne sommes pas seuls. Nous diffusons toutes les informations qui sont en notre possession et l’idée, c’est de récolter un maximum d’argent pour pouvoir aider Jade et ensuite d’autres enfants.”

Un combat qui a visiblement tapé dans le cœur d’Alfredo Longo, papa du cœur du rond-point d’Havré.