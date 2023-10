Ces fermetures de nuit permettront de réaliser l’élargissement de la porte d’accès au local technique, le placement de la protection passive antifeu au sein du tunnel et de ses locaux techniques. Des travaux impossibles à réaliser sans modifier les conditions de circulation.

Concrètement, le tunnel d’Hyon (R50) sera totalement fermé à la circulation de 20 heures à 6 heures du lundi 23 octobre au samedi 28 octobre ; du lundi 30 octobre au mercredi 1er novembre ; du jeudi 2 novembre au samedi 4 novembre et du lundi 6 novembre au samedi 11 novembre. Les usagers seront déviés via le Boulevard Dolez et l’avenue des Guérites afin de reprendre le ring.

Vaste chantier

Pour rappel, le tunnel d’Hyon, situé sur le R50, en périphérie de Mons, en-dessous du boulevard Dolez, fait l’objet d’un chantier de rénovation depuis le 7 juin dernier. Les travaux sont organisés en plusieurs phases et visent à rénover les équipements électromécaniques, renouveler l’éclairage, mettre en place un système de détection de sur-hauteur pour les camions hors gabarit et une détection incendie en tunnel, renouveler la majorité des équipements du local technique permettant de gérer les différentes techniques du tunnel ainsi que les équipements de réémission radio.

Jusqu’au 15 décembre, ces opérations nécessiteront une réduction de la vitesse maximale à 50 km/h. Ce chantier représente un budget de près de € 3,3 millions HTVA financés par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et

Infrastructures, maître d’œuvre.