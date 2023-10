La maternité du CHU Helora (site Kennedy) récompensée pour son projet de lutte contre les perturbateurs endocriniens

Son souhait est que ces initiatives concrètes puissent servir de modèle et s’étendre sur l’ensemble du territoire provincial, puis national. Pour cette 10e édition, trois projets étaient en lice : l’école communale de Thulin, dont les élèves s’investissent au quotidien pour améliorer leur cadre de vie et adopter des pratiques régénératrices pour la planète ; la Cense d’Hortésie, située à Wodecq, qui axe ses activités autour de la permaculture ; et la maternité du CHU Helora site Kennedy (Ambroise Paré).

C’est cette dernière qui, après délibération d’un jury constitué de personnalités du Hainaut indépendantes et issues des secteurs économiques, social, environnemental et associatif, qui a été désignée grande lauréate. Un titre décroché grâce à la chasse aux perturbateurs endocriniens entreprise depuis 2019.

”La maternité a obtenu en 2023 le label “Très Haute Qualité Sanitaire Sociale et Environnementale” (THSE) garantissant aux nouveau-nés à travers les gestes de soins et l’éducation des familles le meilleur départ possible dans la vie”, souligne-t-on du côté de la Province. “Les équipes se sont formées à de nouvelles pratiques et se sont mobilisées autour de la création d’un centre d’accompagnement à la parentalité, la révision des produits utilisés et distribués au sein de la maternité, les ateliers de santé environnementale pour les parents et les proches, la création de chartes d’écogestes, des campagnes de sensibilisation, etc.”

Cette reconnaissance est actuellement unique en Belgique et fait de la maternité du CHU HELORA site Kennedy un acteur majeur et pionnier en matière d’éco-responsabilité.

On notera par ailleurs que l’école de Thulin a de son côté décroché le prix des Étudiants, fruit d’une collaboration de la Province de Hainaut avec plusieurs institutions académiques hainuyères : la Haute École Condorcet et la Haute École en Hainaut via leur Master en Ingénierie et Action sociales, la Faculté Warocqué (UMONS) via son Master en Économie et Gestion ainsi que la Faculté Polytechnique (UMONS) via son Master en de Management de l’Innovation technologique.

Enfin, la Cense d’Hortésie a obtenu le prix du public grâce aux nombres de votes enregistrés sur le site internet Hainaut Horizon. “Le Développement durable est, à l’heure actuelle, au cœur de toutes les préoccupations citoyennes et institutionnelles. De nombreux citoyens mettent au défi les pouvoirs publics de répondre aux Objectifs de Développement durable de l’ONU d’ici 2030."

La vision stratégique de l’État fédéral, de la Région wallonne et de la Province de Hainaut entend répondre à cet appel en s’inscrivant dans un développement territorial durable selon les 4 piliers du Développement durable. “Consciente que les défis actuels sont nombreux, la Province de Hainaut soutient la transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources, juste socialement et porteuse de sens.””

Depuis plusieurs années, des projets ont été développés par les différentes institutions provinciales, chacune dans leur domaine d’expertise, toujours dans une optique de sensibilisation et d’offre de services concrets auprès de leurs publics-cibles, mais également en interne pour son personnel et son administration.