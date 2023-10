Nuisances sonores le long de l’autoroute à Mons : Ecolo propose d’y réduire la vitesse de circulation

Ses résultats étaient en contradiction avec la position tenue par le SPW mais ce dernier avait de son côté jugé que cette étude n’était pas représentative de la situation, l’analyse n’ayant pas tenu compte des normes traditionnellement utilisées pour ce type d’étude. Bref, à ce stade, aucune proposition concrète n’a été formulée au bénéfice des riverains.

Du côté d’Ecolo cependant, on entend soumettre une idée au conseil communal de ce mardi. “Sur le terrain, les difficultés sont réelles et il nous semble essentiel de dépasser ce désaccord entre différents experts et de rester orientés solutions”, souligne Vincent Crépin, conseiller communal. “S’il n’est pas envisageable de renforcer les murs antibruit actuels, une autre piste serait de réduire la vitesse sur la portion de l’autoroute qui traverse notre commune.”

Pour ce dernier, il apparaît clair qu’une réduction de la vitesse, même minime, aurait de nombreux bénéfices, en n’ayant qu’un impact “anecdotique sur le temps de trajet pour traverser la commune” : “Diminution des décibels émis par le bruit de l’autoroute, diminution du risque d’accidents mortels ou avec dégâts corporels sur cette portion d’autoroute particulièrement accidentogène, réduction des émissions de CO2 et économies de carburant”, énumère-t-il.

En séance, il questionnera ainsi le collège communal afin de savoir si ce dernier a envisagé cette possibilité et s’il était prêt à en formuler la demande auprès des autorités wallonnes. “Quand on sait l’impact d’une exposition prolongée au bruit sur la santé humaine, il est essentiel que nous apportions des solutions concrètes aux Montoises et aux Montois qui sont impactés par le bruit de l’autoroute.”

Un constat qui est a priori partagé par l’ensemble des élus mais reste à voir, ce mardi, si le collège et le conseil soutiendront la proposition formulée.