Dans les écoles communales de Mons-Borinage, le terrorisme n’est évoqué qu’à l’initiative des enfants : “on répond juste à leurs questions”

Dans les écoles communales de la région, pas question de tomber dans la psychose. Le sujet n’a été abordé que de manière très ponctuelle, à l’initiative éventuelle des enfants. “Il y a peut-être bien eu l’une ou l’autre question mais rien qui justifie une intervention plus préparée dans nos écoles”, explique Catherine Houdart (PS), échevine de l’enseignement à Mons. “Il s’agit malheureusement de sujet d’actualité et nos enseignants peuvent répondre aux questions que les enfants se poseraient mais on n’a pas proposé de moments dédiés pour autant.”

Même son de cloche du côté de Saint-Ghislain. “On estime que les écoles doivent rester des endroits sûrs, au sein desquels nos enfants se sentent en sécurité. On aborde donc le sujet que lorsque c’est nécessaire et qu’il y a une demande en ce sens mais on ne souhaite pas tomber dans le phénomène sécuritaire. Si cela devait être abordé de manière plus cadrée – et ce serait peut-être une bonne chose -, cela pourrait probablement être envisagé dans le cadre des cours de citoyenneté.”

À ce stade cependant, rien ne justifie d’en faire “plus.” A Jurbise également, on estime que ces sujets doivent prioritairement être abordés dans la sphère familiale. “Nos enseignants enseignent, les parents éduquent, il faut bien faire la distinction”, insiste Jacqueline Galant (LB), bourgmestre. “Ils sont bien entendu ouverts à la discussion mais ce sont les circonstances et les enfants qui en sont à l’origine.”

Une position encore partagée par Florence Van Hout (MR), échevine de l’enseignement à Frameries. “Ce sont encore de jeunes enfants et évoquer de tels faits avec eux n’est pas chose aisée”, estime-t-elle. “Nous sommes donc d’avis de répondre aux questions mais d’aborder ce genre de sujets via les cours de citoyenneté en nous appuyant sur les valeurs de respect, de vivre-ensemble, de tolérance,…”

Bref, l’idée de protéger les jeunes élèves de ces actes de violence reste la priorité, sans pour autant éclipser la réalité des faits. Des plans internes d’urgence existent par ailleurs dans chaque école et des exercices de type “Amok” (à traduire par “folie meurtrière”) peuvent également être organisés, même si ceux-ci sont régulièrement la cible d’objection de la part de parents tant ils peuvent être réalistes et donc traumatisants pour les élèves qui y prennent part.