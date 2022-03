Les résidents de la place Roger de Looze et les promeneurs du parc Jacobs se demandent peut-être pourquoi des pom-pom girls viennent s'entrainer les après-midi sous leurs fenêtre.est désormais en mesure de leur apporter une réponse: c'est pour préparer la première édition des 24h basket, qui se dérouleront du 1er avril au 2 avril à la mons.arena à Jemappes.

Ce défi solidaire, organisé pour la toute première fois, au profit du Télévie, veut contribuer à financer la recherche et la faire progresser dans la lutte contre la leucémie et les cancers. Pour la première édition de cet événement et pour alimenter ces 24 heures de défis, diverses activités seront organisées. Les spectateurs pourront assisteret/ou participer à 24 heures de pratique du basket sous toutes ses formes: matchs d’exhibitions, rencontres 3 contre 3, 5 contre 5, challenges de Lancer-Francs sur place et en duplex avec des joueurs à l’étranger, le tout rehaussé par des "Pompom battles".

L’équipe nationale de basket en chaise (Wheelchair Belgium Lions)et d’anciens ou actuels joueurs et joueuses de haut niveau se joindront également à la fête. Des joutes en ligne d’E-Gaming animeront la nuit du 1er au 2 avril.

LeDoyen de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’UMONS, Etienne Godimus, est à l’initiative de cet événement: "notre objectif est de récolter un maximum de fonds dont l’intégralité sera reversée au Télévie. Le succès de cette première édition dépend des participants et des bénévoles. La mobilisation pour mettre sur pied ce genre d’événement est tout à fait exceptionnelle. Nous espérons fortement pouvoir reconduire la manifestationà l’avenir!"

Si l’événement est bien entenduavant tout sportif, il est ouvert à toutes et tous. En marge des activités sportives, de nombreuses animations familiales seront proposées: concerts, stands de dégustation, jeux pour enfants, brocantele samedi.

A noter que pour parrainer cette première édition, les organisateurs de ces 24h se sont choisi un parrain d’envergure, reconnu dans le milieu du basket en la personne de Duke Tshomba, ancien joueur Pro de Basket, consultant TV, NBA Analyst TV. rendez-vous le 1er avril dès 16h à la mons.arena, Rue des Laminoirs 2a, 7012 Jemappes. Entrée gratuite.