Le 21 mai prochain, le Cirque du Doudou fêtera ses 30 ans dans ses locaux à Ghlin. Depuis sa création, l'école de cirque de Mons a vu passer des milliers de stagiaires et d'élèves s'exerçant aux arts circassiens. Cette école, unique à Mons, a vu le jour grâce à Agnès Hublet, qui jette un oeil dans le rétro pour l'occasion.

"Je suis licenciée en éducation physique et une formation pédagogique s'est ouverte à l'école du cirque de Bruxelles il y a plus de 30 ans, que j'ai suivi. Comme il n'y avait pas d'école de cirque à Mons, je l'ai commencée."

Agnès commence doucement, "par des ateliers à la salle de gym de l'école Saint-Joseph, qui a ensuite fusionné avec Saint-Stanislas. J'ai ensuite organisé des cours extrascolaires et ça a progressivement grandi. Depuis 7-8 ans, nous sommes désormais à Ghlin, au sein d'une ancienne école maternelle que la Ville de Mons a mis à notre disposition."

Les débuts étaient très artisanaux: "j'ai commencé avec des balles de tennis pour la jonglerie, des rola bola fait maison...C'était du bricolage. Au fur et à mesure, ça a fonctionné et le public s'est élargi." Aujourd'hui, le Cirque du Doudou est un Centre d'Expression et de Créativité reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, fréquenté tant par des enfants à partir de 3 ans que "des adultes jusque 65, 70 ans."

Depuis son installation à Ghlin, le cirque du Doudou travaille également beaucoup avec des institutions pour personnes handicapées. Le cirque est par excellence un loisir qui peut plaire à tout le monde. "Les adultes viennent après leur journée de travail pour déconnecter pendant une heure 30..."

Agnès voit deux vertus à la pratique des arts circassiens. "Il y a l'aspect ludique. Dans le jeu et le sport, on rentre beaucoup dans l'aspect compétition, qui reste absent au niveau du cirque. L'autre aspect est créatif: on peut s'exprimer de n'importe quelle manière, sur un trapèze, en jonglerie, avec son corps..." La variété des disciplines permet aussi à un maximum de personnes d'y trouver son compte. "Il y a de la jonglerie, l'équilibre, l'acrobatie, le jeu d'acteur...chacun peut trouver sa voie." Sans oublier l'aspect social et l'ambiance ludique propice à l'imaginaire

Pour célébrer ses 30 ans, le cirque du Doudou proposera des spectacles circassiens et des activités tout au long de la journée et en soirée, mettant en avant tant ses stagiaires que des professionnels sous chapiteau.La journée débutera à 9h pour se terminer dans un déluge de feu vers 23h. Rendez-vous à la résidence Charles Pilsnier 28 à Ghlin. Infos: www.cirquedudoudou.be.