Le nombre total de cas confirmés dans la région est désormais de 1638.

Sans grande surprise, après avoir enregistré, ce lundi, la plus faible augmentation du nombre de nouveaux cas Covid-19 (+3) dans la région Mons-Borinage, les chiffres repartent légèrement à la hausse. Ce mardi, ce sont 30 nouveaux cas qui ont été confirmés, ce qui porte désormais le total à 1638.

On pouvait s’attendre à cette augmentation après les bonnes nouvelles de la veille : les chiffres communiqués le lundi sont souvent moins élevés que les autres jours de la semaine du fait que la récolte de données soit moins efficace le dimanche. Toujours est-il que la propagation ralentit, preuve que les mesures de confinement prises jusqu’ici portent leurs fruits.

Le nombre de nouveaux cas est en effet réparti sur les 10 des 13 communes de la région de Mons-Borinage. Seules les communes d’Hensies, de Jurbise et de Lens sont n’enregistrent aucune nouvelle confirmation. On en compte en revanche six de plus à Mons, cinq de plus à Quaregnon, trois de plus à Dour, Quiévrain, Colfontaine et Honnelles. Deux nouveaux cas sont signalés à Boussu, Frameries et Quévy. Enfin, il n’y a qu’un seul nouveau cas à Saint-Ghislain.

Rappelons que les chiffres communiqués quotidiennement par le SPF Santé publique ne le sont qu’à titre indicatif. Ils ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19.

Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.