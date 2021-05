Le FIFM sera le premier festival de cinéma à retrouver son public en juillet.

Sale temps pour le cinéma et pour les festivals de cinéma en particulier. Avec un marché de la distribution en hibernation, des salles obscures confinées et des rassemblements interdits, ceux qui ont l'habitude de dérouler le tapis rouge au septième art rongent leur frein depuis plus d'un an. Mais cette fois, le bout du tunnel tant promis semble se profiler pour de bon.

C'est dans ce contexte que le Festival international du Film de Mons (FIFM) a annoncé sa 36e édition. Elle se tiendra du 9 au 16 juillet dans la Cité du Doudou. Et confirmant la parole d'Évangile, le dernier pourrait bien être le premier.