Il aura fallu un travail d’enquête minutieux et une bonne dose de patience mais cela a payé. Dans le cadre d’une enquête initiée au cours du mois de novembre 2020, les services de la police judiciaire fédérale (PJF) de Mons-Tournai, division criminalité organisée et terrorisme, ont pu mettre à jour les activités d’un groupes d’auteurs d’origine multiple (belge, albanaise, italienne, turque) actifs dans les trafics d’armes et de stupéfiants et de fausse monnaie sur différentes provinces du pays, à savoir le Hainaut, Bruxelles et la Flandre orientale.

Ces 22 et 24 mars dernier, la PJF Mons Tournai, avec l’appui des PJF du Brabant Wallon, de Charleroi, de Bruxelles, de Halle-Vilvoorde, des zones de police Boraine, Houille-Semois, AMOW, de Mons-Quévy, de Bernissart-Peruwelz, des Hauts-Pays, de La Louvière, du Tournaisis, de maîtres-chiens ainsi qu’avec l’appui de l’Office Central de Répression contre la fausse monnaie, l’Office des Etrangers et les Unités spéciales, a mené 47 perquisitions sur trois arrondissements judiciaires : le Hainaut, Bruxelles et la Flandre orientale.

À l’issue de cette opération d’envergure, qui a engagé pas moins de 130 policiers, 38 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles 33 ont été privées de liberté. Cinq d’entre elles se trouvaient en séjour illégal. Neuf mandats d’arrêt ont été délivrés et 11 suspects ont fait l’objet de mesures alternatives à la détention préventive.

Les enquêteurs ont également pu saisir une somme de 19 000 euros, de nombreuses armes et munitions diverses, environ 15 kilos de cannabis, diverses plantations de stupéfiants, du matériel destiné au trafic de stupéfiants, des faux billets et de faux documents d’identité, plusieurs véhicules dont certains de haut de gamme et de nombreux produits de luxe de grandes marques.

L’enquête se poursuit sous l’autorité du Juge d’Instruction Ribant.