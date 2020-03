Administrateur-délégué du festival et grand cinéphile devant l'Eternel, il nous livre une liste de pépites.

L'heure est au confinement pour limiter la propagation du coronavirus. Pour tuer le temps, nombreux sont ceux qui passent du temps devant la télévision. Mais pour regarder quoi? Les diverses plateformes de streaming offrent l'embarras du choix. Aussi, Maxime Dieu, administrateur-délégué du Festival international du Film de Mons et grand cinéphile, nous propose une liste de 40 films pour illuminer la quarantaine.

"Je défends avant tout le grand écran, mais face aux circonstances actuelles dans les prochaines semaines, le cinéma devra se déguster chez soi", indique Maxime Dieu qui propose une sélection éclectique de films sortis ces 10 dernières années "entre films incontournables et films qui auraient sans doute mérité un meilleur rayonnement lors de leur sortie."

L'administrateur-délégué du FIFM nous le précise, sa sélection est garantie sans film d'épidémie! "A noter également, deux films avec des personnalités présentes dans le jury international du dernier Festival de Mons: Insyriated du réalisateur Philippe Van Leeuw et Les Cowboys dans lequel Finnegan Oldfield partage l'affiche avec François Damiens", ajoute Maxime Dieu.

Ces films sont disponibles sur Netflix, Amazon, Uncut ou en VOD.

MOMMY de Xavier Dolan

IL ETAIT UNE FOIS... A HOLLYWOOD de Quentin Tarantino

THE ARTIST de Michel Hazanavicius

MIDNIGHT SPECIAL de Jeff Nichols

CLIMAX de Gaspar Noé

GUY d'Alex Lutz

VICE d'Adam McKay

LE LOUP DE WALL STREET de Martin Scorsese

MOWGLI d'Andy Serkis

A MONSTER CALLS de Juan Antonio Bayona

SULLY de Clint Eastwood

OKJA de Bong Joon-ho

THE LOST CITY OF Z de James Gray

GRAVITY d'Alfonso Cuaron

LA LA LAND de Damien Chazelle

MAD MAX FURY ROAD de George Miller

DRIVE de Nicolas Winding Refn

SAINT LAURENT de Bertrand Bonello

INSYRIATED de Philippe Van Leeuw

BLACKKKLANSMAN de Spike Lee

THE GRANDMASTER de Wong Kar-Wai

LE TERRITOIRE DES LOUPS de Joe Carnahan

HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES de John Cameron Mitchell

I FEEL GOOD de Benoit Delépine et Gustave Kervern

LA PIROGUE de Moussa Touré

WHIPLASH de Damien Chazelle

KABOOM de Gregg Araki

DETROIT de Kathryn Bigelow

THE RIDER de Chloé Zhao

BALADA TRISTE DE TROMPETA d'Alex de la Iglesia

A LA POURSUITE DE DEMAIN de Brad Bird

KILLING THEM SOFTLY d'Andrew Dominic

LES COWBOYS de Thomas Bidegain

LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES d'Hélène Cattet et Bruno Forzani

LES CHATS PERSANS de Bahman Ghobadi

LES BETES DU SUD SAUVAGE de Benh Zeitlin

AU POSTE de Quentin Dupieux

LE DERNIER LOUP de Jean-Jacques Annaud

LE STRATEGE de Bennet Miller

MONSIEUR ET MADAME ADELMAN de Nicolas Bedos