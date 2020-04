Plusieurs communes de la région ne compte pas de nouveaux cas aujourd'hui.

Les courbes sont toujours en dents de scie mais la situation reste globalement stable. Les derniers chiffres dévoilés ce mercredi par l’institut de santé publique Sciensano démontrent une fois encore que les efforts fournis par la population pour respecter les mesures de confinement portent leurs fruits. Malgré une augmentation du nombre de tests effectués, notamment au sein des maisons de repos, le pic lié au nombre de nouveaux cas Covid-19 semble être derrière nous.

Inutile et impossible cependant de crier victoire tout de suite, au risque de s’en mordre les doigts. Dans la région de Mons-Borinage, la commune de Mons reste de loin la plus touchée. Ce mercredi, on y dénombrait 584 cas, soit 32 cas de plus que la veille. Une augmentation qui contraste avec la situation des communes voisines qui, pour des raisons inexpliquées, n’enregistrent que très peu de nouveaux cas.

Il n’y en a même aucun sur les territoires de Boussu, Frameries, hensies, Jurbise, Lens, Quaregnon et Quiévrain. Du côté de Dour, Saint-Ghislain, Colfontaine, Honnelles et Quévy, on en compte respectivement trois, deux, un, un et un de plus. À ce jour, le nombre de cas Covid-19 recensés sur l’ensemble de la région de Mons-Borinage se chiffre donc à 1415, soit 40 de plus que ce mardi. Pour information, on dénombre désormais 41.889 cas officiellement détectés dans notre pays. Seuls 4.290 résultats de tests ont été communiqués pour ces dernières 24h.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.