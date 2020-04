13 nouveaux cas sont signalés à Saint-Ghislain.

Les chiffres communiqués par le SPF ce dimanche 19 avril indiquent 40 nouveaux cas recensés de coronavirus pour la région de Mons-Borinage. L'augmentation n'est pas la plus importante à Mons, commune la plus touchée de la région, avec seulement 6 nouveaux cas. On est loin des 94 cas nouveaux signalés sur une journée le 8 avril. 6 autres sont signalés à Dour ainsi qu'à Frameries. À Colfontaine, on en recense 6 nouveaux. À Saint-Ghislain en revanche, ce sont 13 nouveaux cas qui sont enregistrés ce dimanche. Une augmentation assez importante à laquelle la commune n'a pas été habituée jusqu'ici, mais qui pourrait s'expliquer par une augmentation des dépistages.

Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.