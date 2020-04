Le nombre de nouveaux cas a diminué par rapport aux deux derniers jours.

Les chiffres du SPF Santé ont rendu leur verdict ce vendredi. On recense 44 nouveaux cas confirmés de covid-19 pour Mons-Borinage pour un total de 780. Mercredi et jeudi, le nombre de nouveaux cas était de 50 chaque jour. On observe donc un ralentissement de la progression ce vendredi. Reste à espérer que cette tendance sera confirmée dans les prochains jours.

À Mons en tout cas, la chose se confirme pour le deuxième jour consécutif. La commune wallonne la plus touchée enregistrait 17 nouveaux cas mercredi, 12 jeudi et 11 ce vendredi pour un total en ce jour de 275 cas. On observe à Dour une légère augmentation, avec 6 nouveaux cas recensés ce 3 avril. Notons enfin qu'après trois jours sans nouveaux cas, trois sont recensés à Jurbise ce vendredi.