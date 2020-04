Une augmentation probablement liée à l'augmentation du nombre de tests, notamment dans les maisons de repos.

Les chiffres communiqués par le SPF Santé Publique relatifs au nombre de cas Covid-19 dans la région de Mons-Borinage restent en dents de scie. Après de parfois très fortes diminutions, la tendance semble à nouveau être la hausse sans pour autant atteindre les 94 nouveaux cas signalés sur une journée le 8 avril dernier. Un phénomène qui serait surtout lié à l’augmentation du nombre de dépistages organisés, notamment dans les maisons de repos.

Ce lundi, ce sont 1317 cas, soit 50 de plus par rapport à la veille, qui sont recensés dans les 13 communes de la région de Mons-Borinage. Dans la Cité du Doudou, commune la plus touchée, 11 nouveaux cas sont à signaler, tout comme à Saint-Ghislain. On en enregistre deux de plus à Boussu, à Quaregnon et à Honnelles, trois de plus à Colfontaine, quatre de plus à Dour et cinq de plus à Frameries et à Quévy.

Les communes d’Hensies, de Jurbise, de Lens et de Quiévrain s’en sortent avec un unique nouveau cas. De son côté, le SPF Santé Publique rappelait une nouvelle fois ce lundi que les efforts portent leurs fruits et que les relâcher maintenant serait une erreur aux conséquences désastreuses. Les mesures prises jusqu’ici restent donc plus que jamais d’application.

Note de la rédaction :

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.