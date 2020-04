Mons reste la deuxième commune la plus touchée. On y recense 17 nouveaux cas confirmés.

La pandémie de coronavirus progresse toujours. L'institut Sciensano a livré de nouveaux chiffres ce 1er avril, commune par commune. Des chiffres qui ne donnent pas un véritable reflet de la propagation de la maladie, les tests étant désormais réservés aux nouveaux patients hospitalisés. Mais ils donnent une idée de l'évolution du coronavirus et de son impact sur les hôpitaux.

Depuis hier, on recense 50 nouveaux cas confirmés dans la région de Mons-Borinage, où le total passe de 636 à 686. Le nombre de cas recensés augmente partout sauf à Dour qui en reste à 52. Mons reste la deuxième commune la plus touchée du pays avec 272 cas, soit 17 de plus qu'hier. Deuxième, mais loin derrière Anvers et ses 530 cas. Liège suit de plus près la Cité du Doudou avec 253 cas.