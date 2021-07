Répondre aux attentes et besoins du marché du travail, c’est un objectif que poursuit ardemment la Province de Hainaut. C’est dans cette optique qu’elle proposera, dès la rentrée scolaire de septembre prochain, une cinquantaine de nouvelles formations allant du secteur des arts graphiques au métier de boucher, de technicien en environnement, d’opérateur de drone en passant par les techniciens du froid.

"Que ce soit dans l’un des 19 établissements secondaires, via l’une des 17 écoles de promotion sociale ou au sein d’un des 4 CEFA, ce sont plus de 25.000 élèves et étudiants qui se forment au sein de l’enseignement provincial pour y préparer leur avenir, rebondir sur une nouvelle carrière ou s’épanouir socialement", indiquent les services de la province de Hainaut. On précisera encore que la plupart des formations organisées par la Province de Hainaut mènent à des métiers dits en pénurie

La mise à l’emploi est donc quasi immédiate dès l’obtention du diplôme ou du certificat. "Il n’est pas rare que les entreprises viennent rencontrer nos étudiants avant même que ceux-ci aient leur diplôme en poche", confirme Pascal Lafosse (PS), député provincial en charge de l’enseignement et de la formation. "Certaines sections sont particulièrement concernées par cette réalité. C’est le cas des carreleurs, soudeurs, technicien en mécanique d’usinage,…"

Pour la région Mons-Borinage, plusieurs établissements étendront donc leur offre dès la rentrée. C’est le cas du Lycée Provincial d’Enseignemet Technique du Hainaut (LPETH) à Saint-Ghislain, du Lycée Provincial Hornu-Colfontaine, du Centre d’Éducation et de Formation en Alternance (CEFA provincial de Mons), de la promotion sociale de Mons-Borinage, des cours des Métiers d’Arts du Hainaut (Promotion sociale).

Dans la région du Centre, l’Institut Provincial de Nursing du Centre, l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire Léon Hurez, l’Athénée Provincial de la Louvière, le Lycée Provincial des Sciences et Technologies de Soignies, l’Institut Provincial Charles Deliège, l’Athénée Provincial Mixte Warocqué et le CEFA provincial du Centre sont concernés par quelques nouveautés. L’ensemble de celles-ci sont à retrouver sur le site dédié à l’enseignement en province de Hainaut.