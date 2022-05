La guerre en Ukraine nous rappelle qu’il est essentiel de diffuser des idées de paix. C’est l’ambition du projet des "Affiches pour la paix" porté par les Lions club de la région. Au total près de 500 enfants et 25 classes ont préparé depuis plusieurs semaines leur dessin pour la paix. Symboles, couleurs, drapeaux, chaque dessin est différent mais fait résonner des valeurs pacifistes. Le concours de dessin a permis aux enseignants de développer une pédagogie autour de la thématique de la paix avec pour finalité la création d’une affiche.

Le concours des affiches pour la paix existe partout dans le monde grâce au service-club Lions Club international. Le projet est porté dans la région par les Lions Clubs de Enghien Soignies, Frameries en Borinage, Mons Colfontaine, Mons Haut-Pays et de Soignies Salmonsart.

Le Mundaneum, la connaissance au service de la paix

L'exposition trouve un refuge naturel au coeur du Mundaneum. Ses fondateurs Paul Otlet et Henri La Fontaine (Prix Nobel de la paix en 1913) avaient pour ambition de partager la connaissance universelle et apporter plus de paix dans le monde. Aujourd’hui gardien des archives et des valeurs de l’institution, il était tout à fait normal pour le Mundaneum de mettre son espace muséal à disposition de ce projet pour la paix.

L’exposition est visible jusqu'au 29 mai 2022.