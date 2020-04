Les chiffres augmentent depuis trois jours..

Depuis trois jours, le nombre de nouveaux cas Covid-19 enregistrés dans la région de Mons-Borinage repart à la hausse. Rien de vraiment surprenant puisque le nombre de dépistages réalisés augmente, notamment au sein des maisons de repos, toujours très durement touchée par l’épidémie. Ce mardi, ce sont 58 nouveaux cas qui ont été signalés en comparaison avec la veille, ce qui porte le total à 1375 cas.

C’est toujours à Mons, commune la plus touchée, que l’augmentation est la plus forte : on y enregistre 20 nouveaux cas pour un total de 552. Dans les communes voisines, Saint-Ghislain, Colfontaine Boussu et Quaregnon restent des communes à surveiller, avec respectivement 6, 6, 7 et 8 nouveaux cas. L’augmentation reste globalement stable dans les autres communes : +1 à Jurbise, Lens et Quiévrain, +2 à Dour et Hensies. Honnelles et Quévy n’en compte aucun nouveau.

Le nombre de cas positifs devrait encore augmenter dans les prochains jours puisque de nombreuses autres maisons de repos recevront des tests systématiques. Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.