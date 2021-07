La découverte est importante pour la police judiciaire fédérale. Après douze mandats de perquisitions lancés, la police judiciaire fédérale a décelé une affaire de proxénétisme dans la région. Au total, sept suspects ont été interpellés pour organisation criminelle, tenue d'une maison de débauche et blanchiment d'argent, selon le Parquet de Mons.

Lors de ces nombreuses perquisitions, les policiers ont mis la main sur 60 000 euros de cash et 5 900 euros en monnaie à la banque. Plus de 4 600 fioles de poppers ont également été saisis. Plus étonnant, près de 190 munitions ont été trouvées sur place. Un immeuble à Saint-Ghislain a également été saisis par la police fédérale. Le résultat d'une enquête de plusieurs mois, en collaboration avec les zones de police locales.

À l'heure d'écrire ces lignes, aucune information n'a encore été communiquée sur des inculpations éventuelles des individus interpellés. Plus d'informations à venir...