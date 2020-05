Dour, Mons et Quiévrain sont concernés par ce nouveau bilan journalier.

Les nouveaux chiffres communiqués par le SPF confirment l'accalmie dans la région de Mons-Borinage ce jeudi. 8 nouveaux cas de coronavirus sont ainsi recensés. On en dénombre un à Dour, 6 à Mons et un autre à Quiévrain.

Ce nouveau bilan quotidien s'ajoute aux autres de la semaine, tout aussi faibles. Une bonne nouvelle alors que de nouvelles mesures de déconfinement se profilent. Un encouragement aussi à ne pas baisser la garde pour maintenir ces résultats.

Note de la rédaction :

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.