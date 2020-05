Il faut à tout prix poursuivre les efforts.

Le covid-19 poursuit sa propagation mais force est de constater que les chiffres communiqués ce mardi par le SPF santé publique sont plutôt rassurants. De manière générale, la Belgique enregistre une diminution du nombre de nouvelles hospitalisations. Dans la région de Mons-Borinage aussi, les données sont plus encourageantes.

Alors que ce lundi, on avait connu un nouveau pic de cas confirmés (17 de plus en comparaison avec la veille, dimanche), il n’y en a eu « que » 8 ces dernières 24 heures. Ces nouveaux ont été signalés à Quaregnon (+7) et Jurbise (+1). Les autres communes sont à ce jour épargnées. Certaines ne connaissent d’ailleurs plus de nouveaux cas depuis plusieurs jours. C’est le cas d’Hensies (39 cas depuis 5 jours), de Lens (16 cas depuis 18 jours) ou encore de Honnelles (30 cas depuis 15 jours).

Le total de nombre de cas confirmés dans la région Mons-Borinage depuis que le SPF communique quotidiennement les chiffres, commune par commune, est désormais de 1768. Un total à relativiser puisque l’on ne connait pas le nombre de patients officiellement diagnostiqués guéris depuis. De même, les chiffres communiqués doivent être interprétés avec prudence puisqu’ils ne reflètent pas la situation exacte de la propagation du virus dans notre pays.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.