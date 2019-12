Les rues de la Cité du Doudou étaient noires de monde ce samedi soir.

Non, le Doudou n'a pas eu lieu un 14 décembre. Pourtant, les rues de Mons étaient noires de monde ce samedi soir. Et pour cause, ce ne sont pas moins de 80 000 personnes qui ont rejoint la Cité du Doudou pour assister à la Parade de Noël organisée par RTL. "Un très beau succès populaire et de belles retombées pour nos commerçants ! Et cette fois encore, le bon Dieu était montois", se réjouit le bourgmestre Nicolas Martin.

Il est vrai que les visiteurs sont passés entre les gouttes de pluie, après une journée qui avait pourtant mal débuté. Dès 18h30, une vingtaine de chars sonorisés, illuminés et animés par 180 comédiens a pris le départ depuis la place Duménil. Direction ensuite la rue des Arbalestriers puis le centre-ville via la rue d'Havré, la rue de Fripiers et la rue de la Chaussée avant de débouler sur la Grand'Place vers 20 heures. Parmi les chars, les enfants ont pu apercevoir le train du Pôle Express, la Reine des Glaces et le mythique camion Coca-Cola.

Sans oublier les animateurs et journalistes de la chaîne privée. Anne Ruwet, Audrey Leunens, Alix Battard, Christian de Paepe, David Dehenauw, Fabrice Collignon, Maria Del Rio, Michaël Miraglia, Olivier Schoonejans, Sophie Pendeville, Stephan Van Bellinghen, Thomas de Bergeyck et Yann-Anthony Noghes étaient de la partie pour cette toute première parade de Noël RTL à Mons. L'émission I Comme a quant à elle été diffusée en direct avec Jacques Van Den Biggelaar à la baguette depuis le kiosque de la Grand'Place.

La parade s'est clôturée vers 20h30 avec un splendide feu d'artifice, une première pour l'événement, avant que les milliers de visiteurs ne prennent ensuite la direction de Mons Coeur en Neige pour profiter des chalets de Noël, de la patinoire couverte et de toutes les animations. Pour rappel, le marché de Noël montois a pris ses quartiers dans le centre-ville jusqu'au 5 janvier.