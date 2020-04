Toutes les communes enregistrent de nouveaux cas.

Quotidiennement, l’institution de santé publique Sciensano communiquent les chiffres liés à l’épidémie de Covid-19. Depuis quelques semaines, ces chiffres sont également disponibles commune par commune, ce qui permet d’avoir une vision plus détaillée de la situation, même s’ils sont à prendre avec des pincettes puisque les résultats dépendent avant tout du nombre de tests effectués.

Ces derniers jours, les chiffres indiquaient une tendance favorable et démontraient que les mesures de confinement portent leurs fruits. Malheureusement, ce mercredi, les courbes repartent à la hausse. En comparaison avec la veille, ce sont 85 nouveaux cas Covid-19 qui ont été enregistrés dans la région de Mons-Borinage, portant ainsi le total à 1162. Aucune commune n’est épargnée alors que jusqu’ici, certaines ne comptabilisaient plus ou presque plus de nouveaux cas. C’était le cas de la petite commune rurale de Lens depuis 10 jours.

Mons reste sans surprise la commune la plus touchée avec 481 cas enregistrés. Suivent ensuite Frameries avec 112 cas, Dour avec 87 cas et Boussu, Quaregnon et Colfontaine avec 82 cas. La commune la plus épargnée reste Lens, avec seulement 10 cas. À ce stade, aucune explication officielle ne vient compléter ces données chiffrées mais on peut aisément supposer que l’augmentation des capacités de tests, notamment dans les maisons de repos qui restent fortement touchées, joue un rôle dans l’évolution des courbes.

Note de la rédaction :

Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.