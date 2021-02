Les jours se suivent et se ressemblent, pour les professionnels de l’horeca. Après plusieurs mois de fermeture, ceux-ci ne disposent toujours d’aucune date de réouverture. Cette incertitude et ce manque de perspective ont eu raison de la motivation de Pierre Duquesnoy, chef de l’établissement ghlinois Fleur de Sel.

Ce dernier vient en effet de prendre la décision d’arrêter le service take away instauré au mois d’octobre dernier et d’attendre la réouverture de son restaurant. "Ce n’est pas un choix évident mais soit on continue de jouer le jeu que le gouvernement nous impose, soit on le met devant ses responsabilités alors que les faillites vont se multiplier", estime le Montois.