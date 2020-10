La stratégie de testing est un échec en Belgique. Déceler rapidement les personnes atteintes du coronavirus et tracer leurs contacts récents sont les deux principaux leviers activés pour enrayer la propagation de l'épidémie. La méthode a prouvé une certaine efficacité, notamment dans des pays d'Asie. Chez nous, c'est plus compliqué…

Nos centres de testing et nos laboratoires sont débordés, le matériel et le personnel manquent, à tel point que l'on recommande à présent aux personnes asymptomatiques de ne pas se faire tester. L'infectiologue Steven Callens dénonce une hérésie. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer d'autres méthodes de test, comme les tests rapides antigéniques. Certains pays ont franchi le pas. Ce n'est pas encore le cas de la Belgique. Lundi, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbrouck, déclarait que pour vérifier la fiabilité de ces tests et organiser leur utilisation, il faudrait attendre plusieurs semaines. Cela fait pourtant des mois qu'un retour de l'épidémie est redouté.

À Ghlin, le docteur David Bouillon n'a pas attendu pour utiliser ces fameux tests rapides. "Ce sont des tests antigéniques effectués par deux infirmières qui donnent les résultats après dix minutes. Quand les patients sont positifs, ils passent chez moi et je leur explique toutes les démarches à suivre. Nous expliquons aussi aux personnes dont le test est négatif qu'il faut rester prudent et attentif à l'apparition de symptômes", indique le docteur Bouillon. "Je ne comprends pas pourquoi l'utilisation de ces tests n'est pas généralisée. On en commande par millions dans d'autres pays, mais pas chez nous. On fonce à nouveau dans le mur."

Le docteur explique que les visiteurs affluent dans son centre de dépistage. "Hier, nous en avons reçu 120. Aujourd'hui, nous en attendons 150", poursuit David Bouillon. "Nous avons dû nous organiser. Les gens font la file dans leur voiture et sont guidés par un agent de sécurité. Malheureusement, ces tests ne sont pas remboursés par l'Inami. Ils coûtent 14 euros et nous demandons aux patients 30 euros en tenant compte des frais de logistique."

Ces tests antigéniques ont longtemps été décriés par certains, car ils ne sont pas aussi fiables que les tests PCR. Mais aujourd'hui, face à la recrudescence de l'épidémie, le recours aux tests antigéniques est prôné pour désengorger les laboratoires. Si le docteur Bouillon les utilise depuis plusieurs mois, ça n'a pas été sans mal. À deux reprises, du matériel a été saisi par la justice lors de perquisitions. Du côté du Parquet de Mons, on nous indique qu'un dossier est toujours à l'instruction, sans autre commentaire.

"Du matériel a été saisi à deux reprises, car il y avait un problème avec le certificat d'exigences de l'Union européenne. Le label CE n'était pas bien indiqué. J'utilise à présent du matériel qui vient de France. Je vais le chercher moi-même à Paris. Il répond à toutes les normes, la justice a pu le vérifier", conclut le docteur Bouillon.