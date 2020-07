De coutume, les festivités du 21 juillet représentent un moment important du calendrier festif jurbisien. À la suite des restrictions gouvernementales et par mesure de précaution, elles n’auront pas lieu, comme beaucoup d’autres activités durant cette période de Covid-19. Pas question cependant de ne rien faire en ce jour de fête nationale.

La commune de Jurbise a en effet décidé de marquer le coup en récompensant ses couturières et couturiers pour leurs innombrables efforts durant la crise sanitaire. "À cette occasion, la commune organisera une cérémonie devant l’Administration communale pour saluer le sens des responsabilités de ces quelques 120 couturières et couturiers solidaires", explique la bourgmestre Jacqueline Galant.

"Ce sera l’occasion d’immortaliser en images ce beau groupement solidaire et de remercier chaleureusement nos héros pour leurs efforts. Nous demanderons à nous couturières et couturiers de se doter de leurs plus beaux habits aux couleurs de la Belgique !" Un appel qui, à n’en pas douter, sera entendu et apprécié par toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés dès les premières semaines de la crise.

"C’était le 7 avril dernier, soit une dizaine de jours avant les premières recommandations du gouvernement fédéral. La commune de Jurbise prenait les devants et décidait de faire appel à ses couturières et couturiers solidaires pour confectionner des masques afin de lutter contre le Covid-19. Très vite, les volontaires se pressaient au portillon pour aider la commune dans cette incroyable défi. Un défi, qui n’aurait sans doute jamais pu voir le jour sans le soutien du Cercle Economique Jurbisien, l’investissement de Marie-France Meunier, de la Maison Créteur, de l’ASBL « Terres solidaires » et des employés communaux."

En à peine un mois, plus de 11.000 masques "Made in Jurbise" ont pu être confectionnés pour lutter contre la propagation du Covid-19. "Nous sommes l’une des rares communes en Belgique à avoir réussi cet exploit de confectionner des masques uniquement grâce au soutien de ces couturières et couturiers bénévoles. Cet élan de solidarité me touche encore aujourd’hui", ajoute la bourgmestre. "Si Jurbise fait partie des communes qui recensent le moins de cas à Mons-Borinage, c’est grâce à ces femmes et hommes solidaires !"

Bien évidemment, les mesures de distanciation resteront d’application durant la cérémonie du 21 juillet. D’autres actions seront prévues un peu plus tard, suivant la situation sanitaire.