Le 27 septembre dernier, un important incendie se déclarait au numéro 12 de la rue de la Coupe, à Mons, au sein de salon de coiffure Au Fil du Cheveu. Désormais rouvert à 100 mètres de là, le salon de coiffure accueille à nouveau sa clientèle. Ce mercredi, ce sera au tour du MoMA Coffee de retrouver ses habitués. L’établissement voisin du salon de coiffure avait en effet lui aussi été touché par le brasier et avait dès lors dû garder ses portes fermées le temps de quelques travaux.

"Le mois d’octobre a été éprouvant et interminable pour toute l’équipe car nous aurions voulu accueillir nos clients tous les matins, avec du bon café et plein de bonnes gourmandises", écrit sur sa page Facebook la gérante, Lily. Mais d’un naturel très positif, cette dernière entend désormais aller de l’avant. "Nous sommes simplement soulagés de pouvoir rouvrir nos portes. Depuis l’annonce de la réouverture, il y a un véritable engouement de notre clientèle."

Dans la Cité du Doudou, le MoMA Coffee n’est plus à présenter tant il attire les gourmands. "Nous avons bénéficié d’un soutien vraiment incroyable de nos clients, de nos proches,… Les messages reçus depuis l’incendie et depuis l’annonce nous ont fait extrêmement chaud au cœur." Dans un premier temps, la gérante avait craint le pire. Mais au lendemain du sinistre, alors que l’heure était au bilan, les premières constatations avaient été quelque peu rassurantes.

"La toiture n’est pas encore refaite car c’est un seul et même entrepreneur qui s’occupera de la refaire, puisqu’elle est commune aux deux établissements. Ce mardi, ma façade sera totalement nettoyée. Nous avons dû reposer un peu de parquet, remplacer une porte,… Ce qui a surtout pris du temps, c’est de solliciter les différents corps de métier et d’attendre que chacun soit disponible. Cela a pris un peu plus de temps qu’espéré mais tout est désormais en ordre."

Après cinq semaines d’arrêt forcé, l’équipe s’apprête donc à retrouver le chemin du comptoir et des fourneaux. À n’en pas douter, les Montois, qui avaient visiblement été très touchés par le drame, devraient répondre présents ce mercredi.