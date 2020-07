Le projet a vocation à lutter contre la désinformation sur internet, plus spécifiquement sur les forums.

Responsabiliser les fêtards en facilitant l’accès à l’information et aux outils de prévention et améliorer le contexte en formant les acteurs des milieux festifs à la problématique de la drogue, c’est l’objectif poursuivi depuis 2018 par les partenaires du projet européen Intereg Party (Preventive Actions and Risk Reduction Towards Young People).

Si le travail n’avait pas manqué avant la crise, il s’est poursuivi tout au long du confinement d’une manière quelque peu différente. Afin de poursuivre leurs missions, les partenaires se sont naturellement tournés vers la toile. "Nous allons chercher les jeunes là où ils sont : sur internet, sur les forums qui sont souvent source de désinformation, de jugement et de stigmatisation", explique Margot Cimino, chargée de projet pour le service prévention de la ville de Mons.