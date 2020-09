Elles font désormais partie du paysage et permettent d’attirer l’attention des automobilistes à l’approche d’une école et plus spécifiquement encore d’un passage clouté. Les figurines Arthur et Zoé viennent pourtant d’être la cible de dégradations. À Mons, c’est Zoé qui en a fait les frais. À Quaregnon, Arthur a été volontairement détruit. Selon un témoin, quatre jeunes filles se sont attelées à la tâche, ce dernier étant arrivé quelques minutes trop tard pour réagir.

© DR



"Zoé est partie rejoindre certains éléphants. Elle aura en tout vécu 6 jours. Je suis vraiment très très en colère", commente l’échevine de l’enseignement à Mons, Catherine Houdart (PS), en faisant la comparaison avec les éléphants installés en centre-ville, eux aussi victimes de dégradations. Les figurines Arthur et Zoé représentent une manière ludique et efficace d’assurer une bonne signalisation pour la sécurité et la protection des écoliers.

© DR



Elles sont pourtant régulièrement abimées, ou même volées. Force est donc de constater que certains n’ont pas compris leur importance.