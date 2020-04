Le Montois reste actif derrière les fourneaux, mais espère ne pas voir le confinement durer trop longtemps.

L'annonce avait fait grand bruit. De fait, Jean-Philippe Watteyne avait brillamment concocté son happening et c'est avec grand enthousiasme qu'il ouvrait son nouveau restaurant Rebelge, sur les cendres d'I Cook. C'était le 5 mars. Une semaine plus tard, les autorités ordonnaient la fermeture des établissements horeca pour endiguer la pandémie de coronavirus.

"Ça nous a donné l'impression de tuer un oiseau en plein envol", commente Jean-Phi. "Rebelge avait super bien commencé, c'est d'autant plus frustrant. Notre communication avait bien fonctionné et nous avions déjà pris 200 réservations. Nous avons dû tout annuler."

Comme tous les autres restaurateurs, le Montois n'avait pas vu venir la fermeture. "Mais c'est tout à fait compréhensible. Lors du dernier service que nous avons fait le vendredi 13 mars, le restaurant était plein. Il y en a beaucoup qui minimisaient l'affaire, mais qui ont été sérieusement malades par la suite", souligne Jean-Phi qui a échappé au coronavirus bien qu'il travaillait en salle ce soir-là.

Depuis, Rebelge est fermé. "J'avais commencé un service traiteur, mais ça ne fonctionnait pas assez pour continuer, car l'offre s'est trouvée décuplée, beaucoup d'autres se lançant aussi dans la livraison. On nous avait dit par ailleurs qu'il n'y aurait pas d'indemnités pour ceux qui avaient encore des rentrées, alors que le service traiteur est loin de compenser le manque à gagner. Apparemment ça va changer."

Si le restaurant est fermé, Jean-Phi reste bien actif derrière les fourneaux. "J'ai pris le pli de cuisiner un plat tous les jours en live sur les réseaux sociaux. Ça permet de garder le contact avec le public. Beaucoup m'envoient d'ailleurs des photos des plats qu'ils ont préparés en suivant la recette. Pour les Ambassadeurs, avec les enfants, nous réalisons aussi de courtes vidéos. Le but est de donner des idées aux parents pour occuper les enfants durant le confinement avec des activités culinaires. Car ce n'est pas facile pour les enfants non plus durant cette période."

Une période à durée indéterminée… "J'espère que ça ne va plus durer trop longtemps, mais pour le moment on est dans le flou total. Les loyers courent toujours. On peut trouver des arrangements avec les banques, mais les intérêts courent toujours également. Quant au report de certaines charges, il faudrait que l'on fasse le double ou le triple de notre chiffre d'affaires habituel quand nous pourrons reprendre. C'est pratiquement impossible. Cette période peut durer un mois ou deux, mais après ça va être très difficile. Il y aura clairement un avant et un après covid-19. Et j'espère qu'il y aura des mesures fortes pour soutenir le secteur horeca."