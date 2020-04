Alors que la pression était à peine redescendue, l'hôpital doit se préparer à une deuxième vague.

Confrontées à la pandémie de coronavirus, les autorités belges ont mis en place des mesures de confinement voilà plus d'un mois. Le but était de ralentir la propagation de la maladie pour éviter que les hôpitaux soient surchargés, ce qui aurait entraîné un plus grand nombre de décès.

À Mons, l'une des villes wallonnes les plus touchées par le coronavirus, l'hôpital Ambroise-Paré commence à peine à sentir les effets du déconfinement. "Le plus fort de la crise a commencé fin mars. Nous avons eu un plateau qui a duré jusqu'il y a quelques jours", explique Stéphane Olivier, directeur du CHU. "Nous avons eu depuis une légère baisse de pression, mais qui est en partie compensée par le fait que l'activité normale reprend dans d'autres services. Au niveau des lits de soins intensifs, nous restons à une occupation supérieure à la normale. La situation reste tendue."

Alors qu'un déconfinement progressif se profile, l'hôpital reste sur ses gardes. "Le déconfinement, on s'en méfie", poursuit Stéphane Olivier. "Nous allons y être très attentifs. Quelles que soient les formes de déconfinement, ça causera inévitablement plus de cas qu'un confinement total. Cependant, nous nous rendons bien compte que nous ne pouvons pas rester complètement confinés pendant des années."

Le CHU Ambroise-Paré s'attend donc à devoir maintenir l'effort. "Les autorités nous ont contactés pour nous demander de nous préparer à une deuxième vague. Nous sommes en contact permanent. Nous avons des réunions plusieurs fois par semaine, notamment pour analyser les lits disponibles et voir combien de patients nous pouvons accepter en fonction de nos capacités. Le déconfinement ne va donc pas changer grand-chose dans notre façon de gérer la crise. Des mesures ont déjà été prises pour augmenter le nombre de lits de soins intensifs ou modifier la disposition des unités. Ce dispositif reste en place et nous restons prudents."

Pour le directeur du CHU, un retour en arrière ne peut pas être exclu. "Le signal viendra des hôpitaux. Les autorités savent au jour le jour combien de patients les hôpitaux sont en soins intensifs. Au moindre signal de saturation, elles savent qu'il faudra renforcer le confinement."

Les mesures de déconfinement progressif ne doivent donc pas amener les citoyens à se montrer moins prudents face au coronavirus. "Ça commence à devenir usant pour le personnel, mais il s'accroche, il est courageux. On sent un fort soutien dans la population qui fait du bien. En revanche, il n'y a rien qui révolte plus le personnel que de voir des gens prenant les mesures de confinement par-dessus la jambe. À l'hôpital, nous voyons les résultats de cette imprudence."

Pour sa santé et celle des autres, mais aussi pour ne pas alourdir inutilement le fardeau qui pèse sur le personnel soignant, mieux vaut donc respecter scrupuleusement les mesures sanitaires.