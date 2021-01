Cette fois, c’est parti. Après avoir étudié intensément (mais parfois tant bien que mal) au cours de ces dernières semaines, les étudiants viennent de débuter leur session d’examens de janvier. Une session qui doit évidemment se tenir dans un contexte toujours très particulier et qui mêle donc examens à distance et examens en présentiel.

Du côté de l’UMons, on a joué la carte de la différence. Ce sont en effet 80% des examens qui sont proposés en distanciel et donc 20% seulement en présentiel. "Sur ces 20% en présentiel, les trois-quarts sont des oraux, le quart restant des écrits", précise Valéry Saintghislain, en charge de la communication. "Cette tendance est la même pour les étudiants de bloc 1 bachelier : ils auront 75% d’examens en distanciel et 25% en présentiel, avec cette fois trois-quarts en écrit."

Le nombre d’examens pour ces étudiants de bachelier a par ailleurs été réduit : sur un total de 130 évaluations, seule une trentaine sont organisés en présentiel. "Contrairement à certaines universités qui ont autant que possible favoriser le présentiel, nous avons fait le choix de limiter au strict nécessaire la présence des étudiants sur les campus. C’est un choix qui est posé dans la lignée de ce qui s’est fait en juin dernier, et qui reste cohérent avec notre volonté de protéger nos étudiants et nos professeurs."

Du côté de l’UCLouvain FUCaM Mons, la sécurité prime également mais ce sont bien les examens en présentiel qui sont les plus nombreux. "On compte environ 70% d’examen en présentiel et 30% à distance", confirme Alain Vas, vice-recteur. "Notre priorité était de conserver les modalités qui avaient été annoncées aux étudiants afin de ne pas les perturber au cours de la session. S’ils se sont préparés à un examen écrit en présentiel, c’est à un examen écrit en présentiel qu’ils participent."

Les étudiants seront donc plus nombreux sur le campus mais les règles sanitaires à observer sont nombreuses. "Les étudiants ne pourront pas se rassembler dans les couloirs : dès leur arrivée, ils sont invités à entrer dans le local d’examen. Des flux de circulation sont prévus, du gel désinfectant est disponible à chaque entrée et le port du masque est évidemment obligatoire. Les étudiants seront par ailleurs espacés dans l’auditoire."

La durée maximale des examens a également été revue à la baisse. "Ils ne peuvent pas s’étaler sur plus de deux heures. Les locaux seront aérés entre chaque examen et les bancs nettoyés. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour permettre à nos étudiants de vivre leur session dans les meilleures conditions possibles." Malgré tout, les autorités académiques restent conscientes que le contexte est anxiogène et que ces examens seront très particuliers.

"Nous avons la chance de connaitre nos étudiants. Nous avons mis en place une multitude d’actions destinées à maintenir le contact. Nous l’avons fait durant le blocus et nous le ferons également à l’issue de la session. Chaque étudiant ayant rencontré des difficultés sera personnellement contacté afin que l’on puisse tenter d’en comprendre les raisons." Le but étant évidemment de limiter les risques de décrochage, plus importants lors des premières années d’études.