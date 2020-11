La ville se réjouit du succès des initiatives prises en faveur de la mobilité douce.

C’est un fait : le premier confinement et les conditions estivales qui l’accompagnaient ont poussé les Montois à se remettre en selle. Si le déconfinement n’est que partiel et que les voitures sont à nouveau un peu plus nombreuses sur les routes, force est de constater que la crise a poussé bon nombre de citoyens à repenser leur façon de se déplacer. Conséquence : le budget 2020 dégagé par la ville de Mons pour permettre à chacun l’achat d’un vélo est déjà épuisé.

Depuis le 1er juillet, chaque citoyen pouvait ainsi solliciter une prime couvrant 20% du prix d’achat, avec des plafonds répartis en fonction du type d’enfin : vélo classique, trottinette électrique, gyroroue, vélo à assistance électrique, kit d’adaptation électrique pour vélo, vélo pliable ou encore vélo cargo. Le choix était vaste et les Montois semblent avoir saisi l’opportunité d’en profiter pleinement.