La distribution de préservatifs marque le lancement d'une campagne sur la santé sexuelle.

"Le plastique, c'est fantastique", chantait Elemer Food Beat il y a presque 30 ans. Pas un encouragement aux emballages en tout genre qui passerait mal à l'heure où la sauvegarde de la planète anime les esprits. Mais une ode aux rapports sexuels protégés qui reste toujours d'actualité malgré les années passées. D'ailleurs, à Mons, les préservatifs masculins sont mis à l'honneur et distribués gratuitement.

En effet, le Conseil Consultatif de la Santé de la Ville de Mons, coordonné par le service Égalité des chances et citoyenneté du CPAS, lance sa première campagne locale autour de la santé sexuelle. "Cette action se focalisera sur l’accès aux préservatifs masculins. Le but est de mettre en avant la gratuité des préservatifs dans les 3 plannings familiaux montois ainsi qu’au sein de l’ASBL Collectif santé Mons-Borinage", précise la Ville de Mons.

Une campagne d'affichage est lancée sur ce thème ce vendredi. Des cartes postales et des préservatifs sont également distribués. "Les préservatifs à portée de toutes les bourses", c'est le message que veut faire passer le Conseil Consultatif de la Santé. Et il ne compte pas s'arrêter là. "Cette première action marque le début d’une vaste campagne autour de la santé sexuelle, brossant plusieurs sujets et thèmes sur lesquels il est important de sensibiliser les différents publics. La campagne se poursuivra lors de la période de la Saint-Valentin", conclut la Ville de Mons. Bref, aucune raison pour ne pas sortir couvert dans la Cité du Doudou.