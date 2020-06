La réouverture se fait en douceur mais les bars et restaurants sont prêts.

Lundi 8 juin 2020, jour de la résurrection de l'Horeca. Dès 8 heures du matin, les premiers clients sont arrivés au Saint-Germain, sur la Grand-Place de Mons. "C'est un soulagement de pouvoir revenir", sourit un client venu déguster un café. "Ça fait plaisir de boire à nouveau un café qui a du goût. Cela change de ceux que je fais chez moi avec ma machine..."

"Nous avons ouvert à 7h30 mais nous avons servi les premiers vers 8 heures", confie Alex Djerbi, le patron de ce restaurant tea-room bien connu des Montois. "Même si ces trois mois de galère ne s'effaceront pas de sitôt, cela fait vraiment du bien de rouvrir et de revoir nos habitués qui prennent un café et une pâtisserie le matin avant d'aller travailler."

Pour respecter les mesures de distanciation, le Saint-Germain et les autres terrasses de la Grand-Place ont dû réduire drastiquement leur capacité d'accueil. "A l'intérieur, il a fallu enlever des tables et à l'extérieur, je n'ai pu placer qu'environ un tiers de mes tables habituelles", regrette Alex. "Heureusement, l'établissement voisin n'est pas ouvert donc je peux un peu déborder sur son espace. Pour le reste, nous veillons à désinfecter les tables et les cartes entre chacun client."

Un peu plus loin, sur la place du Marché aux herbes, le Baromètre était lui aussi déjà ouvert en tout début de matinée. "J'ai déjà eu quelques clients dont un habitué qui venait toujours boire sa petite bière le matin mais ça reste calme", explique le serveur qui ne sait pas vraiment à quoi s'attendre pour le reste de la journée. "Va-t-on avoir un phénomène comme à la veille de la fermeture en mars ? Je ne sais pas mais nous sommes en tout cas prêts."

Ce café, comme les autres de cette place souvent très fréquentée en soirée, a également dû réduire sa place en terrasse afin de respecter les règles de distanciation entre les tables. Mais la Ville de Mons leur a accordé un espace supplémentaire de quelques mètres. Une ligne rouge a d'ailleurs été peinte sur le sol ce lundi matin par les agents communaux. De quoi permettra à chacun d'accueillir un maximum de clients en toute sécurité.