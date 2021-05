On appelle ça une LEZ et ça nous vient de l’anglais pour "Low Emission Zone". En bon français, c’est en Flandre que la première "zone de basse émission" a été instaurée dans notre pays. C’était à Anvers en 2017. Depuis, Bruxelles et Gand ont suivi.

L’enjeu est de taille. Selon une étude de l’ISSEP, interdire de la sorte son territoire aux véhicules polluants permettrait de diminuer de 25 % le taux de NO2 dans l’air, de 10 % le nombre de particules fines et de 60 % le taux de black carbon d’ici 2025. À Bruxelles où la LEZ est effective depuis 2018, on a ainsi constaté une diminution de 10 % des concentrations annuelles de dioxyde d’azote (NO2) et de Black Carbon. En Wallonie, les communes ont toute latitude pour mettre en place ces zones de basse émission. Mais aucun n’a encore franchi le pas.

À Mons, si elle s’est déjà penchée sur la question, la Ville ne projette pas d’instaurer une LEZ. "Tout d’abord, nous manquons de capteurs pour mesurer les émissions. Nous disposons actuellement d’une station et nous sommes en discussion avec le SPW pour en installer d’autres", indique l’échevine de la Mobilité, Charlotte De Jaer. "Néanmoins, Mons a déjà fait l’objet de mesures ponctuelles. Or, il est apparu qu’il n’y avait pas de concentrations particulières dans le centre-ville, notamment parce que la vitesse et la circulation y sont réduites. C’est plutôt sur les axes pénétrants comme la N6 que les concentrations sont plus importantes."

Difficile d’exclure certains véhicules sur les grands axes en dehors du centre-ville. L’échevine préfère donc travailler sur des alternatives. "Plutôt que de se dire qu’on peut accepter beaucoup de voitures à condition qu’elles soient moins polluantes, nous préférons travailler à réduire le nombre de voitures de manière générale. Trouver des alternatives à la voiture, c’est le défi sur lequel nous planchons", conclut Charlotte De Jaer.