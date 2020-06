L'échevin a estimé que les bénéfices pédagogiques étaient moindres en comparaison avec les risques pris.

Ce mardi, les élèves de maternelles dont les parents le souhaitaient ont repris le chemin de l’école après deux mois d’interruption. D’ici quelques jours, ce sont les élèves de la section primaire qui feront de même. Au sein de certains établissements cependant, décision a été prise de ne pas suivre la décision prise mercredi passé par le comité de concertation rassemblant état fédéral et entités fédérées.

Du côté de Quiévrain, les écoles communales assureront toujours des garderies mais ne rouvriront pas leurs classes. "Comme beaucoup, nous nous sommes étonnés de la circulaire transmise car elle détricotait absolument toutes les mesures qui avaient été prises jusqu’ici", explique Fédéric Depont (Changer), échevin de l’enseignement. "Nous avons l’impression d’assister à une opposition entre communauté française et flamande et nous n’avons pas envie de jouer à ce jeu-là."