Le rappeur est toujours incarcéré en Suède.

Mauvaise nouvelle pour les fans d’A$AP Rocky, qui espéraient encore la libération du rappeur américain, soupçonné d’agression après une rixe à Stockholm, pour que celui-ci puisse se produire à Dour. Ce jeudi, l’équipe de l’artiste a communiqué vers l’organisation afin d’annoncer qu’il était détenu en Suède pour une période indéterminée et que, pour ces raisons, il était contraint d’annuler sa présence dans les festivals européens et les dates programmées en juillet.

L’organisation du festival de Dour avait cependant prévu plusieurs alternatives. "C’est ScHoolboy Q qui le remplacera ce dimanche sur la Last Arena de 23h15 à 00h14 en compagnie de Roméo Elvis, Action Bronson, Mr. Oizo w special guest Flat Eric, Juicy x The Bravo Brass Band feat. Darrell Cole et Lord Esperanza."

A$AP Rocky, 30 ans, de son vrai nom Rakim Mayers, a été arrêté et placé en garde à vue la semaine dernière, en compagnie de trois autres personnes, après une bagarre survenue le 30 juin dernier dans les rues de la capitale suédoise. Vendredi dernier, un tribunal de Stockholm avait ordonné son incarcération au motif qu'il existait "un risque de fuite" à l'étranger. Son avocat, Henrik Olsson Lilja, avait été débouté de l'appel qu'il avait alors interjeté et la Cour suprême suédoise avait déclaré lundi n'avoir trouvé "aucune raison" de réviser la décision de placer A$AP Rocky détention provisoire.

Une pétition avait lancée par les fans afin de solliciter la libération de l'artiste, qui aurait agi "en légitime défense". Elle avait recueilli en quelques jours seulement plus de 370.000 signatures.