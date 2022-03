Nouveau rebondissement dans le cadre de l’accident de la circulation survenu jeudi soir et impliquant Jean-Hubert Nicolay, le chef de corps de la zone de police Mons-Quévy. Ce mercredi soir, on l’apprend que le collège de police a saisit la ministre de l’intérieur. Cette décision s’ajoute à celle prise plus tôt dans la semaine et consistant à solliciter l’inspection générale de la police fédérale afin de mener une enquête préalable.

"Le cas de figure étant de nature rare et exceptionnelle, la procédure légale s’y appliquant étant très spécifique et la jurisprudence du Conseil d’Etat étant assez complète en la matière, le Collège de Police a poursuivi ses travaux ce mercredi et a décidé de prendre une mesure complémentaire", confirme-t-on du côté des bourgmestres de Mons et de Quévy, Nicolas Martin (PS) et Florence Lecompte (PS).

C’est la nature des faits qui a poussé le collège de police à aller plus loin. "Compte tenu de la qualité de Chef de Corps d’une zone de Police locale, de la gravité potentielle des faits et de l’atteinte à l’image de la police, le Collège a demandé à la ministre de l’Intérieur de se saisir du dossier en tant qu’autorité disciplinaire supérieure. En agissant de la sorte, le collège de police poursuit dans sa volonté de garantir l’indépendance et l’impartialité de l’enquête et de l’ensemble de la procédure, qui seront donc diligentées par des services fédéraux extérieurs à la Zone de Mons-Quévy."

Il n’est cependant pas encore question d’envisager une suspension du chef de corps, les conditions légales relatives à pareille sanction n’étant pas rencontrées à ce stade. Différentes zones d’ombre entourant l’accident devront en effet encore être éclaircies. Pour rappel, c’est dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, alors qu'il était au volant de sa voiture de fonction, que Jean-Hubert Nicolay a eu un accident de la route sur le R5, à hauteur de la bretelle de sortie "Asquillies".

Seul en cause, il a perdu le contrôle de son véhicule et est parti dans une série de tonneaux, à quelques centaines de mètres de son domicile. Il n'a été que légèrement blessé, mais a été conduit à l'hôpital Saint-Joseph pour des examens et quelques points de suture. Pour rédiger le constat, des policiers de la zone de police boraine ont été appelés, les agents de la zone de police de Mons-Quévy ne pouvant s'en charger. Le résultat de l'éthylotest était officiellement négatif.

Au contraire, a priori, de la prise de sang réalisée par l’équipe médicale de l’hôpital, cette dernière affichant un taux de 3,06 g par litre de sang, soit six fois plus que la limitée autorisée au volant.