On en sait un peu plus sur l’état des deux motards impliqués dans un grave accident de la route ce samedi aux alentours de 15h au carrefour formé par la rue de Frameries et les rampes d’entrée et de sortie du R5. Le pilote de la moto aurait le poumon perforé, le poignet et le genou fracturé.

Quant à sa passagère, l’épouse du pilote, elle s’en sort avec des côtes fracturées. Fort heureusement, malgré la gravité des blessures du pilote, son pronostic vital n’est pas engagé. Une autre moto, qui accompagnait le couple, est quant à elle passée de justesse et a pu éviter la collision

Il était aux alentours de 15h lorsque la collision est survenue. Les deux motos venaient de l’Axiale Boraine et rejoignaient le centre de Cuesmes. Arrivées au carrefour formé par la rue de Frameries et les rampes d’entrée et de sortie du R5, la première moto est passée de justesse alors qu’une Audi A1 de couleur grise, venant du R5, s’est engagée sur la rue de Frameries, coupant la route aux motards. Le premier est passé de justesse. Malheureusement, la deuxième moto n’a pas pu éviter la collision.

Le pilote motard et son épouse ont été rapidement transféré à l’hôpital. Deux ambulances de la zone de secours Hainaut Centre, appuyés par un véhicule de balisage, avaient été dépêchés en urgence sur les lieux de l’accident.

