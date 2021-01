Bonne nouvelle pour les automobilistes qui circulent sur la route de Wallonie. La déviation installée ce lundi soir à la suite d’un accident mortel, survenu près du pont qui surplombe Recotri, n’est pas prévue pour rester. À l’heure d’écrire ces lignes, la signalisation était en passe d’être retirée par les agents du SPW, qui ont procédé ce mardi matin au nettoyage des abords du pont et de la route qu’il surplombe.

"Une inspection A, menée par la direction des expertises des ouvrages et la direction de l’étude des ponts, a permis de considérer que oui, le pont a été endommagé lors de l’accident, mais sans que cela n’affecte les possibilités de réouverture", précise François Franquinet, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures. "Une deuxième inspection (B), plus conséquente, sera organisée dans les prochains jours ou les prochaines semaines."

Aucune date n’a, à ce stade, été fixée. "Elle permettra de dresser un bilan général de l’état du pont et de préparer sa révision, compte tenu du fait qu’il s’agit déjà d’une structure ancienne." Sa réfection n’était pas spécialement programmée dans l’immédiat, mais l’accident qui s’est produit ce lundi soir permettra de précipiter quelque peu les choses, même s’il serait prématuré de se prononcer sur un quelconque agenda.

Rappelons que ce lundi en début de soirée, un dramatique accident de la circulation survenait à Ghlin, sur la route de Wallonie. Alors qu’il circulait de Baudour vers Nimy, le conducteur d’un poids lourd a perdu le contrôle de son véhicule et percuté le pont. Ejecté de son véhicule, ce dernier a malheureusement perdu la vie avant l’arrivée des secours. Les raisons du drame restent, à ce stade, à déterminer.

La circulation avait été totalement interdite afin que les services compétents puissent juger de l’éventuel impact de l’accident sur la stabilité de la structure.