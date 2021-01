"Ce lundi en début de soirée, un dramatique accident de la circulation survenait à Ghlin, sur la route de Wallonie. Alors qu’il circulait de Baudour vers Nimy, le conducteur d’un poids lourd a perdu le contrôle de son véhicule et percuté le pont. Ejecté de son véhicule, ce dernier a malheureusement perdu la vie avant l’arrivée des secours. Les raisons du drame restent, à ce stade, à déterminer.

La chaussée a été fermée à la circulation et ce mardi, une déviation est toujours instaurée. En effet, le Service Public de Wallonie (SPW) n’a souhaité prendre aucun risque alors que la stabilité du pont, heurté lors de la collision, pourrait être compromise. La structure doit désormais faire l’objet d’une expertise avant que la circulation ne puisse être rétablie.

"Les deux axes sont fermés à la circulation, la signalisation a été posée et les déviations sont organisées", confirme-t-on du côté du SPW Mobilité et Infrastructures. "La direction des expertises des ouvrages et la direction de l’étude des ponts du SPW évaluent toujours les possibilités de réouverture mais à ce stade, nous ne sommes pas encore en mesure de donner une réponse."

Une décision est attendue dans le courant de la journée, sur base du topo qui sera dressé par les experts.